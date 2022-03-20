В Житомирской области в результате авиаудара повреждено 13 зданий, есть травмированные 20 марта, 21:37 Цей матеріал також доступний українською Последствия авиаудара (Фото:ГСЧС)

В воскресенье в Коростенском районе Житомирской области в результате авиаудара со стороны российских оккупантов повреждены 13 зданий и травмированы три человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«20 марта в Житомирской области в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района произошло повреждение 13 зданий. Предварительно травмированы три человека», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что возникшие в результате обстрелов пожары ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных построек.

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