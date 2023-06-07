Воевал в Бахмуте и пережил российский плен. На Житомирщине в ДТП погиб 24-летний военнослужащий в ДТП 7 июня, 11:20 На Житомирщине в ДТП погиб 24-летний военнослужащий в ДТП (Фото:Валентин Огиренко/Рейтер)

В ДТП в понедельник, 5 июня, погиб 24-летний военнослужащий из Барановки Житомирской области. Он участвовал в боевых действиях в Бахмуте и был в российском плену.

Об этом сообщил Барановский городской совет в Facebook.

Погибший военнослужащий Илья Карапиш, который защищал Украину с первых дней войны, погиб, находясь в отпуске.

Прощание с военным состоится в среду, 7 июня, в 13 часов в Барановке.

Видео дня