Воевал в Бахмуте и пережил российский плен. На Житомирщине в ДТП погиб 24-летний военнослужащий в ДТП

7 июня, 11:20
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На Житомирщине в ДТП погиб 24-летний военнослужащий в ДТП (Фото:Валентин Огиренко/Рейтер)

На Житомирщине в ДТП погиб 24-летний военнослужащий в ДТП (Фото:Валентин Огиренко/Рейтер)

В ДТП в понедельник, 5 июня, погиб 24-летний военнослужащий из Барановки Житомирской области. Он участвовал в боевых действиях в Бахмуте и был в российском плену.

Об этом сообщил Барановский городской совет в Facebook.

Погибший военнослужащий Илья Карапиш, который защищал Украину с первых дней войны, погиб, находясь в отпуске.

Прощание с военным состоится в среду, 7 июня, в 13 часов в Барановке.

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Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Военный Плен Житомирская область

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