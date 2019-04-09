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На Жилянской в Киеве столкнулись трамваи - видео

Сегодня, 16:37
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На Жилянской в Киеве столкнулись трамваи - видео - фото

Скриншот с видео Киев Оператиный

Новый трамвай протаранил старый

Во вторник, 9 апреля, на улице Жилянской в Киеве произошло ДТП с участием двух трамваев.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео очевидца с места происшествия.

На нем видно, что новый трамвай, догнав старый, не успел вовремя остановиться и врезался в его заднюю часть.

О возможных пострадавших среди пассажиров в результате ДТП не сообщается.

Напомним, что ранее трамваи столкнулись на улице Гната Хоткевича в Киеве. Тогда травмы из-за аварии получили три человека.

Теги:   Трамвай ДТП Киев

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