На Жилянской в Киеве столкнулись трамваи - видео Сегодня, 16:37 1131 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оператиный Новый трамвай протаранил старый Скриншот с видео Киев Оператиный

Во вторник, 9 апреля, на улице Жилянской в Киеве произошло ДТП с участием двух трамваев.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео очевидца с места происшествия.

На нем видно, что новый трамвай, догнав старый, не успел вовремя остановиться и врезался в его заднюю часть.

О возможных пострадавших среди пассажиров в результате ДТП не сообщается.

Напомним, что ранее трамваи столкнулись на улице Гната Хоткевича в Киеве. Тогда травмы из-за аварии получили три человека.