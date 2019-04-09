На Жилянской в Киеве столкнулись трамваи - видео
Во вторник, 9
апреля, на улице Жилянской в Киеве произошло ДТП с участием двух трамваев.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео очевидца с места происшествия.
На нем видно, что
новый трамвай, догнав старый, не успел вовремя остановиться и врезался в его
заднюю часть.
О возможных пострадавших среди пассажиров в результате ДТП не сообщается.
Напомним, что ранее трамваи столкнулись на улице Гната Хоткевича в Киеве. Тогда травмы из-за аварии получили три человека.