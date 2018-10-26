На железнодорожных путях в Киеве обнаружили тело мужчины

В пятницу, 26 октября, недалеко от железнодорожной станции Протасов Яр в Киеве было обнаружено тело мужчины.
Как сообщает Информатор, об этом около 7.00 в полицию сообщил машинист одного из поездов.
Личность мужчины и причина смерти пока не установлены.
Также отмечается, что когда машинист сообщил о теле на путях, в районе станции проезжали пригородные поезда №815 сообщением Конотоп-Борщаговка техническая и №846 сообщением Борщаговка техническая-Неданичи, однако от них никакой информации не поступало.
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