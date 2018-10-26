26 октября 2018, пятница

На железнодорожных путях в Киеве обнаружили тело мужчины

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Причина смерти мужчины пока не установлена
Фото: Информатор

Причина смерти мужчины пока не установлена

В пятницу, 26 октября, недалеко от железнодорожной станции Протасов Яр в Киеве было обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Информатор, об этом около 7.00 в полицию сообщил машинист одного из поездов.

Личность мужчины и причина смерти пока не установлены.

Также отмечается, что когда машинист сообщил о теле на путях, в районе станции проезжали пригородные поезда №815 сообщением Конотоп-Борщаговка техническая и №846 сообщением Борщаговка техническая-Неданичи, однако от них никакой информации не поступало.

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