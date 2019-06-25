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На железнодорожной станции под Киевом школьник выжил после удара током в 27 тысяч вольт

Сегодня, 17:48
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На железнодорожной станции под Киевом школьник выжил после удара током в 27 тысяч вольт - фото

t-pravda.te.ua

Подростка госпитализировали с ожогами 70% тела

Во вторник, 25 июня, на железнодорожной станции Бобрик в Киевской области подросток получил мощный удар током.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, инцидент произошел, когда школьник залез на защитную сетку над пешеходным мостом.

Взявшись рукой за металлические опоры под контактным кабелем, он получил удар током в 27 тысяч вольт.

Фото: Нацполиция

В результате электрического разряда одежда подростка моментально загорелась, а сам пострадавший упал.

Находившиеся рядом с пострадавшим одноклассницы сразу же бросились гасить пламя, однако, несмотря на их усилия, школьник получил ожоги 70% тела и шок I степени.

Теги:   Железная дорога Подростки Киевская область

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