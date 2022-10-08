50 км от Мариуполя. На железнодорожной станции Карань в Донецкой области прогремел взрыв — советник мэра 8 октября, 20:12 На временно оккупированной части Донбасса прогремел взрыв (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time via Telegram)

На железнодорожной станции Карань, которая находится на оккупированной российскими войсками части Донецкой области, прогремел мощный взрыв. Станция расположена в 50 километрах от Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«Станция Карань. Донецкая область. Бавовна! 50 км от Мариуполя», — написал Андрющенко.



Он опубликовал видео, где видно, как поднимается столб густого дыма. Также слышны звуки, похожие на детонацию.



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