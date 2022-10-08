50 км от Мариуполя. На железнодорожной станции Карань в Донецкой области прогремел взрыв — советник мэра
На временно оккупированной части Донбасса прогремел взрыв (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time via Telegram)
На железнодорожной станции Карань, которая находится на оккупированной российскими войсками части Донецкой области, прогремел мощный взрыв. Станция расположена в 50 километрах от Мариуполя.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«Станция Карань. Донецкая область. Бавовна! 50 км от Мариуполя», — написал Андрющенко.
Он опубликовал видео, где видно, как поднимается столб густого дыма. Также слышны звуки, похожие на детонацию.