50 км от Мариуполя. На железнодорожной станции Карань в Донецкой области прогремел взрыв — советник мэра

8 октября, 20:12
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На временно оккупированной части Донбасса прогремел взрыв (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time via Telegram)

На временно оккупированной части Донбасса прогремел взрыв (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time via Telegram)

На железнодорожной станции Карань, которая находится на оккупированной российскими войсками части Донецкой области, прогремел мощный взрыв. Станция расположена в 50 километрах от Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Станция Карань. Донецкая область. Бавовна! 50 км от Мариуполя», — написал Андрющенко.

Он опубликовал видео, где видно, как поднимается столб густого дыма. Также слышны звуки, похожие на детонацию.

Видео дня

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Мариуполь Железная дорога Война России против Украины

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