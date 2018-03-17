На железнодорожном вокзале в Киеве уроженец РФ напал с ножом на продавца

В ночь на субботу, 17 марта, на центральном железнодорожном вокзале в Киеве злоумышленник напал с ножом на продавца одного из киосков, его задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В 2:40 в дежурную часть отдела полиции на станции Киев-Пассажирский поступило сообщение о ножевом ранении мужчины. Бойцы полка Киев вместе с оперативниками начали отработку вокзала и прилегающей территории - и вскоре задержали мужчину, который причастен к правонарушению. Им оказался уроженец РФ, 1975 г.р., который сейчас живет в Киеве", - говорится в сообщении.

Установлено, мужчина подошел к киоску на втором этаже здания, приобрел там раскладной нож и ударил им продавца в щеку. При этом злоумышленник забрал мобильный телефон и скрылся, а пострадавшего доставили в больницу.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле вокзала задержали мужчину со взрывчаткой.