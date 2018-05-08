На железнодорожном вокзале в Киеве мужчина получил ножевое ранение в голову

На железнодорожном вокзале в Киеве неизвестные всадили нож в голову мужчине, сообщает ДТП.kiev.ua. на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, мужчина сделал замечание, после чего злоумышленники тяжело ранили его ножом в голову.

Пострадавший был госпитализирован в реанимацию НИИ Нейрохирургии.

"Сделал замечание - и попал в реанимацию: на вокзале мужчине всадили нож в голову. Открытая черепно-мозговая травма. Скорая, кома, реанимация", - говорится в сообщении.

По информации сообщества, "нож удалось извлечь только во время второй операции". Состояние пациента стабильно тяжелое.

Подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, в Киеве группа неизвестных нанесла ножевые ранения ветерану АТО - фото.