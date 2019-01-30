На железнодорожном переезде под Харьковом поезд протаранил фуру
Сегодня, 11:37
923
Во вторник, 29
января, на железнодорожном переезде в Волчанском районе Харьковской области поезд
сообщением Купянск-Узловой-Волчанск протаранил грузовик МАН.
Об этом
рассказали в облуправлении Национальной полиции.
Как сообщается,
35-летний водитель фуры выехал на переезд, на котором установлена световая и
звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра.
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
В результате
столкновения мужчина был госпитализирован с травмами. Его состояние оценивается
как удовлетворительное.