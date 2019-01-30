На железнодорожном переезде под Харьковом поезд протаранил фуру Сегодня, 11:37 923 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Водитель грузовика госпитализирован Нацполиция

Во вторник, 29 января, на железнодорожном переезде в Волчанском районе Харьковской области поезд сообщением Купянск-Узловой-Волчанск протаранил грузовик МАН.

Об этом рассказали в облуправлении Национальной полиции.

Как сообщается, 35-летний водитель фуры выехал на переезд, на котором установлена ​​световая и звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В результате столкновения мужчина был госпитализирован с травмами. Его состояние оценивается как удовлетворительное.