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На железнодорожном переезде под Харьковом поезд протаранил фуру

Сегодня, 11:37
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Нацполиция

Водитель грузовика госпитализирован

Во вторник, 29 января, на железнодорожном переезде в Волчанском районе Харьковской области поезд сообщением Купянск-Узловой-Волчанск протаранил грузовик МАН.

Об этом рассказали в облуправлении Национальной полиции.

Как сообщается, 35-летний водитель фуры выехал на переезд, на котором установлена ​​световая и звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

В результате столкновения мужчина был госпитализирован с травмами. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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