18 сентября 2018, вторник

На здании в Киеве вывесили флаг "ДНР", журналисты выяснили причины

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В Киеве снимают кино об Иловайской трагедии
Фото из соцсетей

В Киеве снимают кино об Иловайской трагедии

На одном из зданий в районе станции метро Лесная в Киеве местные жители обнаружили флаг пророссийской террористической организации "ДНР".

Соответствующие фото было распространено через соцсети.

Патриотически настроенные пользователи сразу же возмутились такой "зраде", тогда как на сепаратистских ресурсах на флаг террористов в столице Украины отреагировали позитивными комментариями.

Однако, как сообщает ТСН, на самом деле он оказался декорацией на съемках фильма об Иловайской трагедии.

"На съемочной площадке воссоздают бои в самом Иловайске. В частности, сцену гибели возле комендатуры бойца по кличке Шульц. Шульц, он же Сергей Шкаривский, прошел Майдан, в составе батальона Донбасс освобождал Попасную и Лисичанск. В Иловайске 19 августа 2014-го снайпер боевиков убил его, когда Шульц шел в комендатуру снимать триколор самопровозглашенной "ДНР" и вешать украинский флаг", - рассказали журналисты.

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