На заводе Сумыхимпром произошла утечка аммиака
Авария произошла 21 марта в 4.30, а зона поражения имеет радиус примерно в 5 километров. (Фото:agrimpasa.com)
Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об утечке аммиака на заводе Сумыхимпром.
Об этом он написал в своем Telegram.
По его словам, авария произошла 21 марта в 4.30, а зона поражения имеет радиус примерно в 2,5 километра. Из-за направления ветра под угрозой село Новоселица. Живицкий подчеркивает, что прямо сейчас для Сум угрозы нет, поскольку ветер дует не в сторону города.
Обновлено в 08:00 Причиной аварии и утечки аммиака стал российский обстрел, подтвердили в ГСЧС утром 21 марта. Пострадал один сотрудник предприятия, авария локализована.
Правила поведения в условиях выброса ( вылива) аммиака:
- выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
- если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
- в квартире (дома) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (извлекает чистый воздух и затягивает загрязненный);
- если слышите запах аммиака — дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).
Первая помощь при отравлении аммиаком:
- выведите пораженного на свежий воздух;
- дайте ему теплое молоко с пищевой содой;
- надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;
- при попадании в глаза — промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;
- при поражении кожи — обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.
Аммиак — бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде, взрывоопасен и токсичен. Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.
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