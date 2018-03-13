На заводе по переработке вторсырья в Киеве в контейнере обнаружили труп ребенка

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Причина смерти ребенка пока неизвестна

Причина смерти ребенка пока неизвестна

На территории киевского предприятия по переработке вторичного сырья в одном из контейнеров обнаружили тело младенца.

Об этом сообщили в столичной Нацполиции.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого ребенка. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в данное время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что во Львовской области женщина родила ребенка в гостиничном номере и выбросила его в мусорный бак.

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