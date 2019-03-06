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На заводе пластмассовых изделий под Днепром вспыхнул масштабный пожар - видео

Сегодня, 12:32
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ГСЧС

Площадь пожара составила около 3 тысяч квадратных метров

В среду, 6 марта, в селе Каменка Днепровского района вспыхнул масштабный пожар на заводе пластмассовых изделий.

Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

Фото: ГСЧС

Как отмечается, огнем охвачены производственные помещения ангарного типа. Общая площадь пожара составила около 3 тысяч квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Его причины на данное время не известны.

Теги:   Пожар Днепропетровская область

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