На заводе пластмассовых изделий под Днепром вспыхнул масштабный пожар - видео
Сегодня, 12:32
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В среду, 6 марта,
в селе Каменка Днепровского района вспыхнул масштабный пожар на заводе
пластмассовых изделий.
Об этом сообщили
в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.
Фото: ГСЧС
Как отмечается,
огнем охвачены производственные помещения ангарного типа. Общая площадь пожара составила около 3
тысяч квадратных метров.
По
предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Его причины
на данное время не известны.