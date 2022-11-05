На Запорожской АЭС восстановили подключение к энергосистеме Украины — МАГАТЭ 5 ноября, 20:37 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожскую АЭС в Энергодаре снова подключили к электросети после того, как питание было приостановлено в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Обе внешние линии электропередачи ЗАЭС, линия 750 кВ и резервная линия 330 кВ, используемые для подачи электроэнергии из сети, были отремонтированы, и в пятницу днем ​​началось повторное подключение. Около 22:00 электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено», - сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Видео дня

Отмечено, что восемь аварийных дизель-генераторов, которые обеспечивали электроснабжение станции, отключены и переведены в режим ожидания.



Вечером в среду, 2 ноября, в результате обстрелов российских оккупантов была обесточена Запорожская АЭС.

Обстрелами РФ были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания.

