На Запорожской АЭС восстановили подключение к энергосистеме Украины — МАГАТЭ
Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Запорожскую АЭС в Энергодаре снова подключили к электросети после того, как питание было приостановлено в результате российских обстрелов.
Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Обе внешние линии электропередачи ЗАЭС, линия 750 кВ и резервная линия 330 кВ, используемые для подачи электроэнергии из сети, были отремонтированы, и в пятницу днем началось повторное подключение. Около 22:00 электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено», - сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Отмечено, что восемь аварийных дизель-генераторов, которые обеспечивали электроснабжение станции, отключены и переведены в режим ожидания.
Вечером в среду, 2 ноября, в результате обстрелов российских оккупантов была обесточена Запорожская АЭС.
Обстрелами РФ были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.
В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания.