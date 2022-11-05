На Запорожской АЭС восстановили подключение к энергосистеме Украины — МАГАТЭ

5 ноября, 20:37
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Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожскую АЭС в Энергодаре снова подключили к электросети после того, как питание было приостановлено в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

 «Обе внешние линии электропередачи ЗАЭС, линия 750 кВ и резервная линия 330 кВ, используемые для подачи электроэнергии из сети, были отремонтированы, и в пятницу днем ​​началось повторное подключение. Около 22:00 электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено», - сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Отмечено, что восемь аварийных дизель-генераторов, которые обеспечивали электроснабжение станции, отключены и переведены в режим ожидания.

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Вечером в среду, 2 ноября, в результате обстрелов российских оккупантов была обесточена Запорожская АЭС.

Обстрелами РФ были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания.

https://www.youtube.com/watch?v=wv6GoWEs_j4&feature=emb_title
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС Война России против Украины

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