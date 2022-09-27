Генштаб сообщил о напряженной ситуации на Запорожской АЭС и о полностью закрытой Херсонской области 27 сентября, 07:10 На Запорожской АЭС ситуация остается напряженной (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генштаб сообщает, что на Запорожской АЭС ситуация остается напряженной.



Об этом говорится в утренней сводке в Facebook по состоянию на вторник, 27 сентября.

По данным Генштаба, сотрудники станции не хотят сотрудничать с оккупантами и пытаются уехать с временно захваченных территорий.

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Кроме того, оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.