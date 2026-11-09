На Запорожской АЭС в результате ударов БПЛА погибли двое сотрудников

В результате атаки беспилотника погиб работник Запорожской атомной электростанции . Это уже второй случай гибели сотрудника ЗАЭС за последние несколько дней, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, в результате удара дрона также погиб работник Запорожской тепловой электростанции, расположенной неподалеку от ЗАЭС.

Кроме того, несколькими днями ранее МАГАТЭ получило сообщение о гибели еще одного сотрудника атомной электростанции. Он также стал жертвой атаки беспилотника.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил эти удары, подчеркнув, что нападения на персонал атомных электростанций недопустимы и противоречат основополагающим принципам ядерной безопасности.

Он призвал немедленно прекратить такие нападения и отметил, что персонал ядерных объектов должен иметь возможность выполнять свои обязанности, не опасаясь постоянно за свою жизнь.

В ночь на 8 ноября станция полностью лишилась внешнего электроснабжения. Это был уже 16-й блэкаут на ЗАЭС с начала 2026 года. Впоследствии электроснабжение восстановили.