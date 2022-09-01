На Запорожской АЭС остались пять экспертов миссии МАГАТЭ — Энергоатом

1 сентября, 18:31
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Они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

Они подтвердили, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул станцию и вместе с ним уехало большинство членов делегации.

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По их данным, на ЗАЭС остались пять членов миссии. Они разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты провели на территории ЗАЭС около четырех часов.
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Запорожская АЭС: ядерный бумеранг

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.

Захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

Инфографика: НВ

Кремль использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит» для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Электростанция МАГАТЭ ЗАЭС

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