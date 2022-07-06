На Запорожской АЭС находятся более 500 российских военных, а специалисты Росатома прячутся в бункере под станцией — WSJ
Поврежденное в результате атаки оккупантов РФ здание Запорожской АЭС в Энергодаре 4 марта 2022 года (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)
На Запорожской АЭС находятся более 500 российских солдат, сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на рабочих станции.
Отмечается, что оккупанты развернули на АЭС батареи тяжелой артиллерии и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода которого охлаждает шесть реакторов.
По данным издания, в прошлом месяце оккупанты разместили РСЗО Смерч ракетные установки Град, танки и бронетранспортеры вблизи дымоходов станции.
«Старшие технические специалисты Росатома, российской государственной корпорации по атомной энергии, устроили базу в охраняемом бункере под станцией», — пишет WSJ.
Также, по словам рабочих завода, в настоящее время в плену находятся более 40 человек.
Российские войска захватили Запорожскую АЭС 4 марта, через восемь дней после вторжения России в Украину. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.
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