На Запорожской АЭС находятся более 500 российских военных, а специалисты Росатома прячутся в бункере под станцией — WSJ

6 июля, 19:57
Поврежденное в результате атаки оккупантов РФ здание Запорожской АЭС в Энергодаре 4 марта 2022 года (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Поврежденное в результате атаки оккупантов РФ здание Запорожской АЭС в Энергодаре 4 марта 2022 года (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

На Запорожской АЭС находятся более 500 российских солдат, сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на рабочих станции.

Отмечается, что оккупанты развернули на АЭС батареи тяжелой артиллерии и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода которого охлаждает шесть реакторов.

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По данным издания, в прошлом месяце оккупанты разместили РСЗО Смерч ракетные установки Град, танки и бронетранспортеры вблизи дымоходов станции.

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«Старшие технические специалисты Росатома, российской государственной корпорации по атомной энергии, устроили базу в охраняемом бункере под станцией», — пишет WSJ.

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Также, по словам рабочих завода, в настоящее время в плену находятся более 40 человек.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС 4 марта, через восемь дней после вторжения России в Украину. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Запорожская область Российские военные АЭС Запорожская АЭС

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