На ЗАЭС находится около 500 россиян — ОВА 14 июля, 01:32 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Запорожской АЭС находится около 500 российских военных и работников Росатома. Оккупанты используют площадку станции, чтобы хранить там боеприпасы.

Об этом заявил глава Запорожской ОВ Юрий Малашко.



«Около 500 российских военных и работников Росатома находятся на станции. Мы не знаем, какое они применяют вооружение, которым они миновали и минируют станцию», — сказал он.

Видео дня

Малашко добавил, что оккупанты используют площадку станции, чтобы хранить там боеприпасы и обстреливать населенные пункты Запорожской и Донецкой областей.

Инфографика: NV

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

Читайте также: Виктория Вагнер Чего ждать в случае подрыва Запорожской АЭС

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.