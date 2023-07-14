На ЗАЭС находится около 500 россиян — ОВА

14 июля, 01:32
Поделиться:
ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Запорожской АЭС находится около 500 российских военных и работников Росатома. Оккупанты используют площадку станции, чтобы хранить там боеприпасы.

Об этом заявил глава Запорожской ОВ Юрий Малашко.

«Около 500 российских военных и работников Росатома находятся на станции. Мы не знаем, какое они применяют вооружение, которым они миновали и минируют станцию», — сказал он.

Видео дня

Малашко добавил, что оккупанты используют площадку станции, чтобы хранить там боеприпасы и обстреливать населенные пункты Запорожской и Донецкой областей.

Инфографика: NV

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

Читайте также:
Виктория Вагнер
Виктория Вагнер
Чего ждать в случае подрыва Запорожской АЭС

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье Запорожская АЭС Война в Украине ЗАЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X