На Запорожском заводе ферросплавов зарегистрирована вспышка кори Сегодня, 20:33 69 Цей матеріал також доступний українською IADE-Michoko/pixabay.com C начала 2019 года в Запорожской области зарегистрировано более 80 случаев заболевания корью IADE-Michoko/pixabay.com

Семеро сотрудников Запорожского завода ферросплавов заболели корью.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава.

Не сообщается были ли заболевшие вакцинированы. Известно, что все они старше 30 лет.

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Один случай заболевания корью работника предприятия уже подтвержден лабораторно. На заводе предпринимают противоэпидемические меры.

По информации центра, с начала 2019 года в Запорожской области зарегистрировано 86 случаев заболевания корью.

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