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На Запорожском заводе ферросплавов зарегистрирована вспышка кори

Сегодня, 20:33
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IADE-Michoko/pixabay.com

C начала 2019 года в Запорожской области зарегистрировано более 80 случаев заболевания корью

Семеро сотрудников Запорожского завода ферросплавов заболели корью. 

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава.

Не сообщается были ли заболевшие вакцинированы. Известно, что все они старше 30 лет.

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Один случай заболевания корью работника предприятия уже подтвержден лабораторно. На заводе предпринимают противоэпидемические меры.

По информации центра, с начала 2019 года в Запорожской области зарегистрировано 86 случаев заболевания корью.  

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Теги:   Болезни Корь Запорожская область

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