Разведка боем. ВСУ ищут «слабые места» в обороне армии РФ на Запорожском направлении — Силы обороны 9 июня, 13:14 Украинские военные стреляют из реактивной системы залпового огня (Фото:REUTERS/Stringer)

ВСУ «ведут разведку боем, ищут слабые места в обороне российской армии» на Запорожском направлении, заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

«На Запорожском направлении российские оккупационные войска ведут активную оборону, чтобы не допустить продвижения наших подразделений. Есть определенные перегруппировки врага, усиление, для того чтобы осуществлять контрнаступательные действия. Потому что у врага есть утраченные позиции. Речь идет о районе населенного пункта Великая Новоселка», — сказал он в эфире Радио Свободы.

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По его словам, здесь вообще все попадает под понятие «бои местного значения».

«Потому что мы в целом имеем оборонительную операцию на Таврическом направлении. Силы обороны уже длительное время ищут здесь слабые места, делают контрвыпады, разведку», — сказал он.

Шершень добавил, что российские силы продолжают укреплять те позиции, которые сейчас контролируют — «они минируют местность и продолжают возводить фортификационные сооружения».

По его словам, враг ожидает штурмовых действий ВСУ, поддерживает свои части в боевой готовности № 1.

«Кое-где продолжает фортификационное оборудование своих рубежей, устанавливает минно-взрывные заграждения. На Запорожском направлении враг держится в обороне, обстреливает наши позиции, прифронтовые города и села», — сказал он.

Зато ВСУ пока «действуют в рамках оборонительной операции и навязывают оккупационной армии невыгодные условия боя».

«Все эти мероприятия в рамках оборонительной операции, локальные действия на местности. Поэтому возникает определенная подвижность, определенная динамика, ищем варианты перехода от позиционной обороны к атаке. Инициатива на нашей стороне, и мы должны навязать противнику свою волю, создать для него невыгодные условия боя. А дистанционно стараемся наносить максимальные потери, ущерб врагу», — заверил военный.