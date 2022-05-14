На Запорожском направлении враг готовится строить многоэшелонированную оборону — сводка Генштаба 14 мая, 07:44 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские военные пытаются обеспечить отвод своих войск от города Харьков и готовятся строить многоэшелонированную оборону на Запорожском направлении.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил. Основные усилия сосредотачивались на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставки.

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На Запорожском направлении с целью удержания захваченной территории отмечаются подготовительные меры к построению оккупантами многоэшелонированной обороны.

На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Долгенькое, Долина и Гусаровка.



На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощению личного состава и разрушению фортификационных сооружений.

Кроме того, противник безуспешно пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа.

В городе Мариуполь враг продолжает блокировку наших подразделений в районе завода Азовсталь. Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Южнобужском существенных изменений обстановки не было. Противник продолжает обстрелы позиций наших войск из минометов и ствольной артиллерии.



На Северском направлении противник обеспечивает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов из состава ВС Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил Российской Федерации с территории Республики Беларусь.



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