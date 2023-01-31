Оккупанты могут готовиться к усилению боевых действий на Запорожском направлении — ВСУ
Оккупанты готовятся к усилению боевых действий на Запорожском направлении (Фото:Генштаб)
Сейчас на Запорожском направлении попыток атаковать и наступать большими группами нет со стороны оккупационных войск РФ нет. Однако есть признаки того, что оккупанты готовятся к усилению боевых действий.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
«Есть определенная информация, которая на данный момент уточняется о прибытии российских наемников из частной военной компании на данное направление. …Как мы знаем, там, где появляется Вагнер, там идет определенная активизация. Поэтому мы тоже к этому готовимся, принимаем все необходимые меры», — отметил он.
Накануне Ерин сообщал, что у РФ пока не хватает сил и средств для наступления в Запорожской области.
Кроме того, данные со спутниковых снимков свидетельствуют, что российские оккупанты формируют линии обороны вокруг аэродрома в захваченном Бердянске.