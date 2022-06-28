Пытались пробраться в тыл: украинские военные уничтожили на Запорожском направлении российскую ДРГ

28 июня, 14:32
Уничтоженная ДРГ состояла в основном из уголовников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Уничтоженная ДРГ состояла в основном из уголовников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Запорожском направлении украинскими военными ликвидирована диверсионно-разведывательная группа российских захватчиков, пытавшаяся проникнуть к ним в тыл.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-служба областной военной администрации.

Читайте также:
«Идет позиционная борьба». Глава Запорожской ОВА рассказал о боях в регионе

При этом отмечается, что вражеская ДРГ состояла в основном из уголовников, выпущенных оккупантами из тюрем, чтобы хоть как-то возместить понесенные потери.

Видео дня

«Именно по этой причине в бой отправляют всех, кого только возможно, не разбираясь… Во время боевого столкновения ликвидированы шесть оккупантов, один попал в плен. Им оказался бывший осужденный за тяжкие преступления, отбывавший наказание в исправительных учреждениях временно оккупированной территории Донецкой области. Вот вам и „вторая армия мира“ — армия убийц, уголовников и мародеров», — отметили в ОВА.

https://www.youtube.com/embed/q6C2R-BOEVI
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Диверсант Война России против Украины ДРГ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X