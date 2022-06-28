Пытались пробраться в тыл: украинские военные уничтожили на Запорожском направлении российскую ДРГ 28 июня, 14:32 Уничтоженная ДРГ состояла в основном из уголовников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Запорожском направлении украинскими военными ликвидирована диверсионно-разведывательная группа российских захватчиков, пытавшаяся проникнуть к ним в тыл.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-служба областной военной администрации.

При этом отмечается, что вражеская ДРГ состояла в основном из уголовников, выпущенных оккупантами из тюрем, чтобы хоть как-то возместить понесенные потери.

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«Именно по этой причине в бой отправляют всех, кого только возможно, не разбираясь… Во время боевого столкновения ликвидированы шесть оккупантов, один попал в плен. Им оказался бывший осужденный за тяжкие преступления, отбывавший наказание в исправительных учреждениях временно оккупированной территории Донецкой области. Вот вам и „вторая армия мира“ — армия убийц, уголовников и мародеров», — отметили в ОВА.

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