Оккупанты усилили группировку на Запорожском направлении

26 января, 11:37
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На Запорожском направлении войска РФ усилили группировку (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

На Запорожском направлении войска РФ усилили группировку (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Оккупационные войска РФ усилили свою группировку на Запорожском направлении, однако пока не совершают масштабных наступательных действий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

«В случае перебрасывания дополнительных сил и резервов данная группировка может приобрести признаки группировки, которая способна перейти к более активным действиям», — сказал Ерин.

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По его словам, основную силу группировки составляют механизированные подразделения и войска территориальной обороны.

Силы обороны Таврического направления сообщили, что россияне пытались наступать малыми группами, но у них ничего не получилось.

По словам представителя Сил обороны Евгения Ерина, враг усилился на Запорожском направлении, но не имеет ресурсов для полномасштабного наступления.

23 января Генштаб сообщил, что российские войска пытались наступать на Запорожском направлении и понесли потери.

https://www.youtube.com/watch?v=qLfz2Nz4n3A
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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