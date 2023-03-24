Готовятся к контрнаступлению ВСУ, но их ничего не спасет. В Силах обороны рассказали о действиях оккупантов на Запорожском направлении

24 марта, 14:23
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Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

На Запорожском направлении российские оккупанты проводят укрепление своих районов, готовясь к контрнаступлению ВСУ.

Представитель Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в комментарии 24 каналу, выразил мнение, что ничто их не спасет.

По его словам, о собственном наступлении на данном направлении оккупанты даже не думают.

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«Дурак богатеет в мыслях. Так же и россияне, которые укрепляются и мечтают о наступлениях. Чтобы они восстановили свой наступательный потенциал, должно пройти определенное время», — отметил Дмитрашковский.

20 марта Дмитрашковский сообщал, что украинские защитники предприняли попытку отбить некоторые позиции на Запорожском направлении.

В британской разведке отметили, что провозглашение Мелитополя «столицей» Запорожской области является признанием оккупантов неспособности россиян захватить основные цели.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Наступление Контрнаступление Война России против Украины

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