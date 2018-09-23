На Запорожской АЭС отключили один из энергоблоков

В ночь на воскресенье, 23 сентября, энергоблок №2 Запорожской АЭС отключили от сети для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом.
Запланированное время подключения энергоблока к сети - 28 сентября.
Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2730 МВт.
Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.
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