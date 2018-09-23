23 сентября 2018, воскресенье

На Запорожской АЭС отключили один из энергоблоков

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Запорожская АЭС
Фото: НАЭК Энергоатом

Запорожская АЭС

В ночь на воскресенье, 23 сентября, энергоблок №2 Запорожской АЭС отключили от сети для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом.

Запланированное время подключения энергоблока к сети - 28 сентября.

Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2730 МВт.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

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