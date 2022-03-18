Вниманию родственников жителей Мариуполя. В Запорожье заработал сервис поиска переселенцев 18 марта, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Мариуполя (Фото:Нацполиция)

В Запорожской области начал работу интернет-ресурс, на котором можно найти данные о переселенцах, зарегистрированных в областном центре.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Сервис поиска переселенцев был запущен в связи с перемещением большого количества беженцев из районов активных боевых действий. Так, всего из Мариуполя в город прибыло 6426 переселенцев, из них 2039 — дети.

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«Обращаем внимание, что он работает в тестовом режиме. Поскольку данные о лицах, которые регистрировались при въезде в Запорожье, могли быть записаны неточно, предлагаем при осуществлении поиска пробовать вводить несколько вариантов написания ФИО», — говорится в сообщении.

Для начала поиска необходимо ввести от четырех символов ФИО переселенца.

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