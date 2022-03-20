В Запорожской области украинские военные уничтожили российскую колонну, в которой находились два Тигра и грузовик

20 марта, 19:55
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Захваченный Тигр (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Захваченный Тигр (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Военнослужащие мотопехотного батальона Винницкие скифы во взаимодействии с морскими пехотинцами уничтожили колонну российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в колонне были две боевые бронированные машины Тигр и грузовик Камаз.

«„Заблудившихся“, которые двигались по Запорожской области, молниеносно атаковали и остановили за считанные минуты», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что один из ББМ Тигр захвачен в качестве трофея. Его уже перекрасили в цвета ВС Украины, теперь он будет служить украинцам.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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