На Запорожье оккупанты не выдают лекарства людям без российского паспорта — ЦНС 17 июля, 02:33 Запорожье (Фото:Wlados1991/uk.wikipedia.org)

Российские оккупанты не выдают бесплатные и льготные лекарства жителям Запорожской области, если у них нет паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Россияне используют уязвимое положение украинских граждан для принудительной паспортизации.

«Жители временно оккупированных территорий Запорожской области, которые имеют право на бесплатные или льготные лекарства, не могут получить их без российского паспорта.

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В частности, оккупанты требуют российский паспорт от больных, которые имеют право получить инсулин, гормон щитовидной железы и другие лекарства", — говорится в сообщение.