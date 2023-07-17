На Запорожье оккупанты не выдают лекарства людям без российского паспорта — ЦНС

17 июля, 02:33
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Запорожье (Фото:Wlados1991/uk.wikipedia.org)

Запорожье (Фото:Wlados1991/uk.wikipedia.org)

Российские оккупанты не выдают бесплатные и льготные лекарства жителям Запорожской области, если у них нет паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне используют уязвимое положение украинских граждан для принудительной паспортизации.

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«Жители временно оккупированных территорий Запорожской области, которые имеют право на бесплатные или льготные лекарства, не могут получить их без российского паспорта.

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В частности, оккупанты требуют российский паспорт от больных, которые имеют право получить инсулин, гормон щитовидной железы и другие лекарства", — говорится в сообщение.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Лекарства Запорожская область Запорожье Война в Украине

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