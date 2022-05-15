Ситуация на Запорожье: сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов, оккупаннты вламываются в квартиры 15 мая, 02:58 Цей матеріал також доступний українською Обстрел оккупанты в Запорожье (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

В Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций. Кроме того, сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов оккупантов по гражданским объектам области.

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Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В селе Константиновка Мелитопольского района оккупанты роют окопы вдоль реки Молочная. Подобные окопы роют и в селах Вознесенка, Мордвиновка, Дунаевка, Гирсовка и т.д.

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Оккупанты продолжают обстреливать Гуляйполе.

В пятницу, 13 мая, стражи порядка зафиксировали разрушение от вражеских атак в нескольких домах жителей города. В результате боевых действий, к счастью, пострадавших нет. Начато досудебное расследование.

Россияне активно ищут свободные квартиры в центральной части Бердянска и на Бердянской косе. Дверь некоторых помещений просто взламывается.

В Мелитополе захватчики пытаются возобновить изготовление военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей. Российские военные отдали приказ собрать всех работников и запустить производственный процесс.

В Терпинновской общине Мелитопольского района новоназначенное руководство из коллаборантов выманивает у людей деньги якобы на сломанную водонапорную помпу, поэтому призывает население платить за коммунальные услуги в кассу, а не на официальные счета.

Российские военные, которые сейчас находятся в Каменце-Днепровской, запретили рыбалку на водохранилище, а на остальных водоемах общины — только по согласованию с оккупационными властями.

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«Захватчики опубликовали видеообращение якобы жителя Энергодара, в котором мужчина призывает энергодаров возвращаться в город и уверяет, что в обществе спокойно, налаживается мирная жизнь. Обращаем ваше внимание, что это совсем не так, так что не верьте провокациям от россиян и их актерам», — говорится в сообщении ОВА.

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