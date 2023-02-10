Проекты Кремля. Оккупанты на Запорожье заставляют детей вступать в псевдомолодежные движения — ЦНС 10 февраля, 17:05 Российские «кадетские корпуса» на временно оккупированных территориях (Фото:Новости здорового человека)

Российские оккупационные власти принуждают школьников и студентов временно оккупированных территорий Запорожской области вступать в псевдомолодежные организации, которые являются кремлевскими проектами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, ученики и студенты по своему усмотрению должны вступить в следующие местные псевдомолодежные движения:

Видео дня

Юг молодой

Мы вместе

Волонтеры-медики

Волонтеры победы

Движение первое

Фактически подростками поставили условия, что вступление в такие организации обязательное, иначе администрация учебного заведения, которая является ответственной, будет принимать «соответствующие меры».

Как добавил ЦНС, контролирует набор учащихся и студентов кремлевский «министр по молодежной политике» на временно оккупированных территориях Запорожской области Антон Тицкий. Он лично посещает школы и требует от директоров «выполнить план», а также проводит агитацию среди школьников.

В ЦНС подчеркнули, что все эти движения являются чисто кремлевскими проектами и финансируются оккупантами. Они предназначены для привлечения массовки на различные пропагандистские мероприятия, а также для идеологической обработки участников.