Хотят сделать из украинцев «новых россиян». На Запорожье оккупанты выдают финансовую помощь только владельцам паспортов РФ 4 февраля, 18:34 Жители Запорожской области (Фото:Иван Федоров/Telegram)

На временно оккупированной территории Запорожской области для получения некоторых видов финансовой помощи российские военные требуют паспорта РФ.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Захватчики ограничивают доступ к социальной и гуманитарной помощи на временно оккупированных территориях Запорожской области. Сократился список получателей гуманитарной помощи, уменьшилось ее количество. Для получения некоторых видов финансовой помощи уже требуется паспорт РФ», — написал он.

Видео дня

Федоров также добавил, что социальный уголь, несмотря на обещания, дают только нескольким категориям получателей, а также придумывают дополнительные препятствия для тех, кто хочет получать социальную помощь. К примеру, заставляют принести копии документов соседей, чтобы подтвердить потребность в финпомощи.

Кроме того, отмечается, что захватчики усиливают давление на жителей: берут людей в плен, запугивают, депортируют всех, кто не согласен с новым порядком, ограничивают доступ к информации и заставляют получать российские паспорта.