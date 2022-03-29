На Запорожье оккупанты собственноручно уничтожили свою технику — фото

29 марта, 16:27
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты в Запорожской области собственноручно превратили свою военную технику в металлолом (Фото:Telegram/Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев)

Оккупанты в Запорожской области собственноручно превратили свою военную технику в металлолом (Фото:Telegram/Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев)

Автор: Елена Басараб

«Вторая армия мира» в очередной раз продемонстрировала свои «сильные» стороны, на этот раз речь идет о правилах техники безопасности. Так оккупанты в Запорожской области собственноручно превратили свою военную технику в металлолом.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

В районе Гуляйполя вражеский «Урал» с минометом превратился в груду металлолома – даже без украинской «помощи».

Видео дня

«Это не «вторая армия мира», а обезьяны с гранатой, разрушающие сами себя. Они не знали элементарных правил техники безопасности, поэтому их проклятая железяка просто взорвалась сама», – написал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Ранее НВ сообщал, что украинские военные уничтожили на запорожском направлении вражеский вертолет КА-52, несколько единиц бронетехники врага и 60 оккупантов РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Гуляйполе Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ