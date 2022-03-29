На Запорожье оккупанты собственноручно уничтожили свою технику — фото 29 марта, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Запорожской области собственноручно превратили свою военную технику в металлолом (Фото:Telegram/Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев)

«Вторая армия мира» в очередной раз продемонстрировала свои «сильные» стороны, на этот раз речь идет о правилах техники безопасности. Так оккупанты в Запорожской области собственноручно превратили свою военную технику в металлолом.



Об этом в своем телеграмм-канале сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.



В районе Гуляйполя вражеский «Урал» с минометом превратился в груду металлолома – даже без украинской «помощи».

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«Это не «вторая армия мира», а обезьяны с гранатой, разрушающие сами себя. Они не знали элементарных правил техники безопасности, поэтому их проклятая железяка просто взорвалась сама», – написал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Ранее НВ сообщал, что украинские военные уничтожили на запорожском направлении вражеский вертолет КА-52, несколько единиц бронетехники врага и 60 оккупантов РФ.



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