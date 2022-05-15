На Запорожье оккупанты обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать 15 мая, 02:40 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:ГУР МО)

В Запорожской области оккупанты в курятнике сжигают тела своих погибших военных. Кроме того, в училище обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать.

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Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.



"В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, теперь оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре. Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения», – говорится в сообщении.

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