В Запорожской области оккупанты начали пошив формы ВСУ, возможны провокации — ОК Юг

4 мая, 03:04
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ВСУ (Фото:BBC)

ВСУ (Фото:BBC)

В городе Токмак на Запорожье для оккупационных войск начали пошив одностроя ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Юг.

Украинские военнослужащие предупреждают, что случаи переодевания в них, поэтому не исключены провокации.

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«Вчера в городе Токмак, в Запорожье оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму Вооруженных Сил Украины. Не исключено осуществление провокативных действий такими „ряжеными“ подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения», — говорится в сообщении.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожье Оккупант Война России против Украины

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