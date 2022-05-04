В Запорожской области оккупанты начали пошив формы ВСУ, возможны провокации — ОК Юг
ВСУ (Фото:BBC)
В городе Токмак на Запорожье для оккупационных войск начали пошив одностроя ВСУ.
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Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Юг.
Украинские военнослужащие предупреждают, что случаи переодевания в них, поэтому не исключены провокации.
«Вчера в городе Токмак, в Запорожье оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму Вооруженных Сил Украины. Не исключено осуществление провокативных действий такими „ряжеными“ подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения», — говорится в сообщении.
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