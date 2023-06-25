После «бунта Пригожина» коллаборанты в Запорожской области звонят украинским спецслужбам — мэр Мелитополя
Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Facebook)
После неудачного переворота в России на временно оккупированной территории Запорожской области коллаборационисты начали чаще звонить украинским спецслужбам.
Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
Федоров отметил, что коллаборанты массово пытаются найти возможности сотрудничества с украинской стороной.
«Такого количества коллаборантов и предателей, которые находились на временно оккупированной территории, ни наши спецслужбы, ни наши органы местного самоуправления не видели за последний почти год. Они массово звонили, пытались найти возможность сотрудничества, и мы сразу увидели, кто готов на это, а кто нет. Последние два дня они пытались искать для себя пути для спасения», — сказал городской голова Мелитополя.
По словам Федорова, российские оккупанты не выпускают коллаборантов с оккупированной территории. На днях один полицейский-предатель хотел уехать, но его не выпустили.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что местные коллаборанты с российскими паспортами активно эвакуируются из оккупированной части Херсонской области в оккупированный Крым.
23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.
На следующий день Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где его силы за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты, и заявил, что останавливает поход своих наемников на Москву.