После «бунта Пригожина» коллаборанты в Запорожской области звонят украинским спецслужбам — мэр Мелитополя 25 июня, 19:30 Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Facebook)

После неудачного переворота в России на временно оккупированной территории Запорожской области коллаборационисты начали чаще звонить украинским спецслужбам.

Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.



Федоров отметил, что коллаборанты массово пытаются найти возможности сотрудничества с украинской стороной.

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«Такого количества коллаборантов и предателей, которые находились на временно оккупированной территории, ни наши спецслужбы, ни наши органы местного самоуправления не видели за последний почти год. Они массово звонили, пытались найти возможность сотрудничества, и мы сразу увидели, кто готов на это, а кто нет. Последние два дня они пытались искать для себя пути для спасения», — сказал городской голова Мелитополя.

По словам Федорова, российские оккупанты не выпускают коллаборантов с оккупированной территории. На днях один полицейский-предатель хотел уехать, но его не выпустили.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что местные коллаборанты с российскими паспортами активно эвакуируются из оккупированной части Херсонской области в оккупированный Крым.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

На следующий день Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где его силы за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты, и заявил, что останавливает поход своих наемников на Москву.