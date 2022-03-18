На занятых территориях оккупанты разыскивают проукраинских активистов, чиновников и участников АТО/ООС 18 марта, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Россияне разыскивают граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации (Фото:Генштаб)

На отдельных временно занятых территориях российские военные разыскивают людей, которые могут оказать сопротивление оккупации.



Как сообщает Генштаб, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей.

Также оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.