На занятых территориях оккупанты разыскивают проукраинских активистов, чиновников и участников АТО/ООС

18 марта, 08:00
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Россияне разыскивают граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации (Фото:Генштаб)

Россияне разыскивают граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации (Фото:Генштаб)

На отдельных временно занятых территориях российские военные разыскивают людей, которые могут оказать сопротивление оккупации.

Как сообщает Генштаб, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей.

Также оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274980681481684
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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