На занятых территориях оккупанты разыскивают проукраинских активистов, чиновников и участников АТО/ООС
Россияне разыскивают граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации (Фото:Генштаб)
На отдельных временно занятых территориях российские военные разыскивают людей, которые могут оказать сопротивление оккупации.
Как сообщает Генштаб, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей.
Также оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению.
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