На Закарпатье зацвела "бешеная" сакура - фото

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Деревья зацвели на площади Федорова
Фото: Mukachevo.net

Деревья зацвели на площади Федорова

В центре городе Мукачево Закарпатской области зацвела первая сакура.

Об этом сообщил портал Mukachevo.net, опубликовав соответствующие фото с площади Федорова.

Сейчас на дереве распустились лишь несколько почек, однако благодаря теплой погоде вскоре оно и остальные сакуры зацветут полностью.

Как отмечается, жители города называют это дерево "бешеной сакурой", так как порой оно цветет независимо от погодных условий, а иногда даже зимой.

Ранее сообщалось, что в Харькове высадили 200-метровую аллею сакур.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове