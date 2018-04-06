На Закарпатье зацвела "бешеная" сакура - фото

В центре городе Мукачево Закарпатской области зацвела первая сакура.
Об этом сообщил портал Mukachevo.net, опубликовав соответствующие фото с площади Федорова.
Сейчас на дереве распустились лишь несколько почек, однако благодаря теплой погоде вскоре оно и остальные сакуры зацветут полностью.
Как отмечается, жители города называют это дерево "бешеной сакурой", так как порой оно цветет независимо от погодных условий, а иногда даже зимой.
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