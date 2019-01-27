На Закарпатье задержали мужчин, которые планировали разбойное нападение 27 января, 17:12 688 Цей матеріал також доступний українською НПУ Сейчас проверяется их причастность к совершению других преступлений НПУ

В пгт Буштыно Закарпатской области 26 января правоохранители задержали трех мужчин, которые планировали совершить разбойное нападение на помeшкання.



Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что по ориентировке за совершение кражи, остановили для проверки автомобиль марки Фольксваген Пассат иностранной регистрации под управлением 18-летнего жителя города Бердичев Житомирской области. В авто также находились 21-летний житель Житомирской области и 30-летний уроженец города Тячев, который тоже жил на Житомирщине.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли два пистолета, маски, перчатки, фальшивые государственные номерные знаки, деньги.

Также в машине найдены вещественные доказательства по краже шести карманных часов и 500 долларов.

Установлeно, что лица готовились к вооруженному нападению на жилой дом. Однако в связи с тем, что хозяев нe было дома, применять оружие им нe пришлось.

Подозреваемых задержали. Сейчас проверяется их причастность к совершению других преступлений на территории Украины и Закарпатья.