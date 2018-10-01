На Закарпатье задержали двух россиян при попытке нелегально попасть в ЕС

Россияне ехали в ЕС, чтобы "улучшить условия жизни"

В ночь на понедельник, 1 октября, в Закарпатской области возле украинско-венгерской границы задержали двух граждан РФ.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Россияне намеревались попасть в Европейский Союз вне пунктов пропуска. Их задержали в 50 метрах от линии границы у населенного пункта Есень Ужгородского района.

"Двое мужчин имели при себе паспортные документы граждан Российской Федерации. Во время проверочных мероприятий правоохранители установили, что задержанные намеревались незаконно попасть в страны ЕС с целью улучшения условий жизни", - говорится в сообщении ГПСУ.

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Задержанные будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП (Нарушение или попытка нарушения государственной границы Украины).