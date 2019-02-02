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На Закарпатье заболеваемость гриппом и ОРВИ в шесть раз превысила эпидпорог

Сегодня, 16:37
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В течение недели с 25 января по 1 февраля в медицинские учреждения Закарпатья с симптомами ОРВИ обратилось 8 281 человек, что на 52% больше , чем за предыдущие семь дней.

Об этом сообщили на официальном сайте главы Закарпатской ОГА  Геннадия Москаля.

Показатель заболеваемости превышает эпидемический порог на 21%: в Воловецком районе эпидпорог превышен в 6 раз, в Межгорском - в 2 раза, в Ужгородском - на 42%, в Виноградовском - на 56%, в Великоберезнянском - на 19%.

65% от всех заболевших - это дети до 17 лет.

"Продлен карантин еще на неделю в школах Ужгорода, Ужгородского района, некоторых учебных заведениях Воловецкого района, а также школах Виноградовского, Межгорского, Иршавского, Великоберезнянского, Береговского и Раховского районов. Продлены каникулы до 8 февраля в школах Тячевского района", - говорится в сообщении .

Напомним, в Ивано-Франковске с понедельника, 4 февраля по пятницу, 8 февраля в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования приостановят обучения.

Ранее, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что с четверга, 30 января в школах, ПТУ и учреждениях дополнительного образования города введут карантин.

В Киеве 36 школ закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

В Николаеве  29 января 17 школ закрыли на карантин.

Теги:   Болезни Карантин Грипп ОРВИ

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