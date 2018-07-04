04 июля 2018, среда

На Закарпатье врач требовал у мужчины взятку за прием родов у его жены - ГПУ

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Задержанному за вымогательство взятки грозит до 12 лет лишения свободы

Задержанному за вымогательство взятки грозит до 12 лет лишения свободы

В Закарпатской области правоохранители уличили во взяточничестве заведующего родильным отделением Хустской районной больницы.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, он требовал от местного жителя $400 за решение вопроса о госпитализации и приеме родов у его жены.

Задержали медика непосредственно при получении вымогаемой взятки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Врачу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что главврача одной из больниц Львовской области задержали во время получения взятки.

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