На Закарпатье врач требовал у мужчины взятку за прием родов у его жены - ГПУ

Задержанному за вымогательство взятки грозит до 12 лет лишения свободы

В Закарпатской области правоохранители уличили во взяточничестве заведующего родильным отделением Хустской районной больницы.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, он требовал от местного жителя $400 за решение вопроса о госпитализации и приеме родов у его жены.

Задержали медика непосредственно при получении вымогаемой взятки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Врачу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что главврача одной из больниц Львовской области задержали во время получения взятки.