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На Закарпатье водитель насмерть сбил свою сестру и травмировал четырех соседей

Сегодня, 16:24
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Мужчине инкриминируют умышленное убийство

Фото: EUAM/Mariia Aleksevych via Flickr

В городе Виноградов Закарпатской области местный житель на своем автомобиле Mitsubishi Lancer намеренно въехал в толпу людей, в результате погибла одна женщина, еще четверо получили травмы.

Как сообщили в местной полиции, 35-летний мужчина поссорился со своей родной сестрой и намеренно совершил на нее наезд на улице Космонавтов. В результате 34-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали четыре человека, которые находились рядом.

Сожитель потерпевшей и соседи в результате столкновения с машиной получили телесные повреждения средней и легкой степеней тяжести. Женщина от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы, сообщили в полиции.

В Тернопольской области мужчина заснул посреди дороги и погиб в результате наезда автомобиля

Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства (часть 1 статьи 115) и нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим телесные повреждения (часть 1 статьи 286) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемого в убийстве женщины задержали, ему избрали меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога. После внесения залога его отпустили из-под стражи.

Теги:   Наезд Закарпатская область Убийства ДТП

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