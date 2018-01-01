На Закарпатье водитель насмерть сбил свою сестру и травмировал четырех соседей Сегодня, 16:24 132 Цей матеріал також доступний українською Мужчине инкриминируют умышленное убийство Фото: EUAM/Mariia Aleksevych via Flickr

В городе Виноградов Закарпатской области местный житель на своем автомобиле Mitsubishi Lancer намеренно въехал в толпу людей, в результате погибла одна женщина, еще четверо получили травмы.

Как сообщили в местной полиции, 35-летний мужчина поссорился со своей родной сестрой и намеренно совершил на нее наезд на улице Космонавтов. В результате 34-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали четыре человека, которые находились рядом.

Сожитель потерпевшей и соседи в результате столкновения с машиной получили телесные повреждения средней и легкой степеней тяжести. Женщина от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы, сообщили в полиции.

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Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства (часть 1 статьи 115) и нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим телесные повреждения (часть 1 статьи 286) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемого в убийстве женщины задержали, ему избрали меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога. После внесения залога его отпустили из-под стражи.