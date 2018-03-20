На Закарпатье в здании торгового центра вспыхнул масштабный пожар - видео

Во вторник, 20 марта, на улице Мира в селе Нересница Тячевского района Закарпатской области в четырехэтажном здании торгового центра вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, площадь возгорания составила около 1000 кв.м.

В данное время спасателям удалось локализировать пламя, однако ликвидация пожара продолжается.

"На месте работают шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава", - отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в торговом центре SilverBreeze в Киеве вспыхнул пожар.