На Закарпатье в здании торгового центра вспыхнул масштабный пожар - видео

Во вторник, 20 марта, на улице Мира в селе Нересница Тячевского района Закарпатской области в четырехэтажном здании торгового центра вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, площадь возгорания составила около 1000 кв.м.
В данное время спасателям удалось локализировать пламя, однако ликвидация пожара продолжается.
"На месте работают шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава", - отметили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в торговом центре SilverBreeze в Киеве вспыхнул пожар.
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