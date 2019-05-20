На Закарпатье в результате взрыва погиб военный 20 мая, 17:37 153 Цей матеріал також доступний українською Закарпатский Легион / Twitter Закарпатский Легион / Twitter

В воскресенье, 19 мая, военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ погиб в результате взрыва неизвестного взрывного устройства.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Согласно сообщению, инцидент произошел за пределами воинской части А1556, расположенной в Мукачево Закарпатской области.

«Он во внеслужебное время, находясь за пределами воинской части и не соблюдая правила безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к его смерти», - говорится в сообщении.

Сейчас назначено служебное расследование.

По данным Mukachevo.net, мужчина был доставлен в городскую больницу с ранением, полученным, по предварительным данным, от взрыва гранаты.