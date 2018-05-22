На Закарпатье в поезде вспыхнул пожар, пассажиров эвакуировали

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Никто из людей в результате пожара не пострадал
Фото: ГСЧС

Никто из людей в результате пожара не пострадал

Во вторник, 22 мая, в районе села В. Бакта Береговского района возник пожар в пригородном поезде сообщением Королеве - Батево.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, возгорание, возникшее во время остановки на станции, заметил машинист.

"Он отцепил вагон-кабину машиниста и вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах. Также, до прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей", - говорится в сообщении.

В свою очередь прибывшие по вызову спасатели ликвидировали пожар полностью.

"Движение по железной дороге полностью восстановлено. Травмированных и погибших в результате события не было", - отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье юноша выпал из движущегося поезда.

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