На Закарпатье в ДТП с опрокидыванием погибли два человека, еще двое травмированы

В среду, 21 ноября, в Закарпатской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей Toyota Camry и Skoda Octavia.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, иномарки столкнулись на трассе между населенными пунктами Драгово и Золотарево Хустского района. В результате Toyota перевернулась на крышу.

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По данным спасателей, на месте ДТП погибли водители обеих машин - это жители с. Золотарево Хустского района 1990 и 1996 годов рождения. Двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства столкновения авто выясняются.