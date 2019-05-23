На Закарпатье у рейсового автобуса отказали тормоза: один пассажир погиб, трое пострадали Вчера, 16:57 540 Цей матеріал також доступний українською Закарпатская областная государственная администрация Автобус перевернулся во время спуска с вершины Закарпатская областная государственная администрация

В четверг, 23 мая, в Закарпатской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса сообщением Ивано-Франковск — Мукачево.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

По имеющимся данным, автобус выехал на обочину и перевернулся на автодороге Рогатин - Мукачево в районе села Лазещина Раховского района.

В результате ДТП погиб 41-летний пассажир, еще три человека пострадали.

В полиции уточнили, что двух пассажиров доставили в больницу: женщина в возрасте около 25 лет находится в реанимации, у мужчины около 40 лет повреждено бедро. Другие пассажиры существенно не пострадали.

За рулем находился 54-летний житель города Надворная Ивано-Франковской области. В салоне находилось около 25 пассажиров.

По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. Во время спуска на крутом повороте автобус на скорости перевернулся. Дорога была сухой, асфальтовое покрытие в хорошем состоянии.