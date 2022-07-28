Закарпатские таможенники способствовали вывозу из страны чемоданов с миллионами долларов — СБУ 28 июля, 13:45 Таможенникам грозит до шести лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Украинские правоохранители разоблачила таможенников, которые позволили незаконно вывезти из страны миллионы долларов.

Об этом в четверг, 28 июля, Сообщили в Службе безопасности Украины.

Речь идет о переправке через таможенный пост Лужанка в Закарпатской области $28 млн и 1,3 млн евро.

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Наличные были упакованы в чемоданы и перемещены одномоментно через так называемый «зеленый коридор».

«Такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, поскольку через „зеленый коридор“ (без декларирования) можно вывозить не более $10 тысяч за раз. Более того, сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством», — подчеркнул спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По данному факту начато уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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